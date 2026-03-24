Атаковано более 50 целей: авиация Израиля бомбит ракетные установки и разведобъекты Ирана

Израильские военные заявили во вторник о нанесении ударов по ракетным установкам на западе и в центре Ирана, а также по объектам разведывательного ведомства в Тегеране.

В ЦАХАЛ заявили, что за ночь атаковано более 50 целей, в том числе «объекты, используемые для запуска и хранения баллистических ракет».

В сообщении говорится, что удары также были нанесены по объектам, связанным с разведывательным подразделением Корпуса стражей исламской революции и Министерством разведки Ирана, а также по складам оружия и средств противовоздушной обороны. В Израиле заявили, что эти операции направлены на «расширение его превосходства в воздухе над Ираном».

В ЦАХАЛ также заявили, что по состоянию на утро 24 марта в ходе операции «Рык льва» поражено более 3000 объектов иранского режима.