Атаковано более 50 целей: авиация Израиля бомбит ракетные установки и разведобъекты Ирана

Израильские военные заявили во вторник о нанесении ударов по ракетным установкам на западе и в центре Ирана, а также по объектам разведывательного ведомства в Тегеране.
В ЦАХАЛ заявили, что за ночь атаковано более 50 целей, в том числе «объекты, используемые для запуска и хранения баллистических ракет».
В сообщении говорится, что удары также были нанесены по объектам, связанным с разведывательным подразделением Корпуса стражей исламской революции и Министерством разведки Ирана, а также по складам оружия и средств противовоздушной обороны. В Израиле заявили, что эти операции направлены на «расширение его превосходства в воздухе над Ираном».
В ЦАХАЛ также заявили, что по состоянию на утро 24 марта в ходе операции «Рык льва» поражено более 3000 объектов иранского режима.
При атаках США и Израиля на Иран были повреждены здание газового управления в Исфахане и газораспределительная станция в Хорремшехре, передает агентство Fars.
Ущерб также понесли соседние дома. По словам властей Хорремшехра, снаряд попал в зону за пределами станции. Сообщений о жертвах не поступало.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону прекратить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Это решение, по его словам, было мотивировано конструктивными переговорами с иранской стороной.
Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан написал, что с США никакие переговоры не ведутся, утверждая, что высказывания американского лидера «звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов».