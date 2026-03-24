Евросоюз может направить корабли в Ормуз

Евросоюз может направить корабли в Ормузский пролив только после завершения боевых действий США и Израиля против Ирана. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Канберре.

Отвечая на вопрос о роли европейских стран в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, фон дер Ляйен не исключила такой возможности в будущем. «Лидеры Европейского союза ясно дали понять, что они могут рассматривать возможность проведения операции или миссии только после окончания боевых действий», - приводит газета The Australian слова главы ЕК.

Она признала, что ситуация с энергоснабжением уже стала «критической для союзников во всем мире». «Мы все ощущаем последствия этого в виде роста цен на газ и нефть для наших предприятий и общества в целом, но крайне важно, чтобы мы пришли к решению, достигнутому путем переговоров», - добавила фон дер Ляйен.