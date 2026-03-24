«Выйдите из Донбасса – построим для вас рай»: на Украину давят

«УП» приводит слова одного из членов команды президента Владимира Зеленского, который имел возможность ознакомиться с результатами последнего раунда переговоров 21–22 марта: «Американцы не видят, где мы можем договориться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать в Украине, просто не представляю».

Соединенные Штаты оказывают давление на Украину вместе с РФ по поводу вывода украинских войск из Донецкой области. По словам источников «Украинской правды», в случае отсутствия прогресса США могут выйти из переговоров и сосредоточиться на военной операции в Иране.

Отмечается, что реальный старт переговорного процесса был дан на летней встрече Трампа и Путина в Анкоридже. В настоящее время РФ говорит о «договоренностях» с президентом США в Анкоридже, что блокирует развитие переговорного процесса с Украиной.

Один из членов команды Зеленского, знакомый с деталями переговоров, заявил, что «на встречах сидят как будто три стороны, но Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть, о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: «Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске».

По словам собеседника «УП», причастного к переговорам, «наши тратят массу времени на то, чтобы как-то оттянуть американцев от идеи вывода в сторону создания каких-то экономических зон или еще чего-то. Но в какой-то момент все отбрасывается, и мы снова слышим: «Надо выйти». И так по кругу».

Кроме того, Украина зависит от финансовой поддержки союзников. «Европейцы клянутся, что деньги будут, что они как-то обойдут сопротивление Венгрии. Мы пока выбираем свой бюджет. Но если ЕС ничего не придумает, то может оказаться где-то во второй половине года, что деньги на армию еще немного есть, а вот на социальные выплаты уже нет. И с этим вообще неясно будет, что делать... Поэтому очевидно, что Буданов с Арахамией должны ездить, должны говорить, искать формулировки. Столько, сколько это будет нужно. Потому что иначе еще несколько лет войны и уже без США. Готовы ли люди к такому? Боюсь, что нет», - приводит «УП» слова одного из команды президента Украины.