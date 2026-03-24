Ким Чен Ын: Ядерный статус навсегда

11:44 452

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на сессии Верховного народного собрания, что власти страны никогда не откажутся от статуса ядерной державы, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Правительство республики будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый и в наступательном порядке разворачивать борьбу против противостоящих нам сил, чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия», — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, власти страны продолжат непрерывно наращивать и укреплять оборонную мощь страны, а также «превращать страну в крепость». По его словам, Пхеньян должен демонстрировать мощную силу «ради собственных гарантий безопасности и мира в регионе».

Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Южную Корею «самым враждебным государством». Он добавил, что Южная Корея получит ответ на любую провокацию против КНДР, и в таком случае Пхеньян заставит ее заплатить

Отметим, что эти заявления Ким Чен Ын озвучил в ходе программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва. 23 марта собрание переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел Северной Кореи.

Стоит отметить, что Северная Корея намерена увеличить свой военный бюджет. Так, оборонные расходы КНДР в 2025 году составили 15,7% бюджета. В 2026-м их доля будет увеличена до 15,8%.

