Иран на связи с США: готовы к сделке

У министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи состоялся телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, в ходе которого стало известно о готовности исламской республики двигаться к соглашению. Об этом сообщает Ynet.

В сообщении со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора, говорится, что Аракчи заявил своим американским коллегам, что Иран получил одобрение от нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи на «быстрое урегулирование вопроса» при условии выполнения условий Тегерана.

В сообщении говорится, что этот звонок, в котором также участвовал другой американский спецпосланник Джаред Кушнер, отражает продолжающиеся контакты, несмотря на публичное отрицание Тегераном переговоров после заявлений президента Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Ираном.