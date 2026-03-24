Иран ударил по дата-центру Amazon в Бахрейне

Американская компания Amazon, которая является мировым лидером в сфере e-commerce, открыла офис в Бахрейне в 2019 году. Этот офис предоставляет передовые облачные сервисы в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке, уточняет издание. Центр известен своими глобальными наземными станциями Amazon Web Services.

Fars со ссылкой на официальный отчет Amazon сообщает, что объект в Бахрейне был значительно поврежден, также были поражены два объекта в ОАЭ. Это привело к отключению электроэнергии, пожарам и повреждению зданий. Amazon посоветовала клиентам сделать резервные копии своих данных, так как процесс восстановления работоспособности сервисов займет время. Был поднят вопрос возможности переноса производственных нагрузок в альтернативные центры в других частях мира.

Беспилотники атаковали два объекта компании в ОАЭ, что привело к значительным повреждениям, передавала 3 марта The New York Times со ссылкой на заявление подразделения облачных вычислений компании. Удар беспилотника 1 марта вызвал пожар в центре обработки данных, сообщали в Amazon Web Services. БПЛА приземлился недалеко от одного из объектов Amazon в Бахрейне, что привело к повреждениям, передавали в компании.

Американские компании Amazon, Nvidia и Snap приостановили работу своих офисов на Ближнем Востоке и перевели сотрудников на удаленку, передавал CNBC. У Amazon есть офисы в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейне, Кувейте, Египте, Турции и Израиле. Компания управляет складами и центрами обработки данных по всему региону, а также пунктами экспресс-доставки в ОАЭ.