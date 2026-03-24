Американская армия идет на Ближний Восток

Тысячи американских морских пехотинцев должны прибыть на Ближний Восток в пятницу, в тот же день, когда президент Дональд Трамп установил крайний срок для возобновления работы Ормузского пролива для Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным газеты, базирующийся в Японии десантный корабль USS Tripoli, десантный док USS New Orleans и около 2200 морских пехотинцев из 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты должны войти в зону ответственности Центрального командования США в пятницу.

Согласно сообщению, подразделению потребуется еще несколько дней, чтобы добраться до Ормузского пролива.

Итак, США резко наращивают переброску сил на Ближний Восток.

С 12 марта зафиксировано уже минимум 35 рейсов с 17 военных баз США, еще 11 — в пути.

В операции задействованы армия, флот и ВВС.

Откуда летят (из США):

Форт Стюарт (Джорджия) — 12

Льюис МакХорд (Вашингтон) — 11 (с двух аэродромов)

Форт Брэгг (Северная Каролина) — 6

Форт Кэмпбелл (Кентукки) — 4

Оушена (Вирджиния) — 4

Плюс другие / неустановленные локации — 9.

Куда направляются:

Увда (Израиль) — 17

Король Фейсал King Faisal (Иордания) — 13

Аэропорт Король Хусейн King Hussein Airport (Иордания) — 4.

Масштаб переброски указывает на серьезное усиление присутствия США в регионе.