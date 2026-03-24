Призыв МЧС к водителям

Беспорядочная парковка автомобилей в праздничные дни мешает проезду пожарных машин, что может затруднить тушение пожаров, говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана к водителям.

В ведомстве отметили, что «автомобили, припаркованные хаотично, у входов и во дворах зданий, на проезжей части автомагистралей или в непосредственной близости от систем пожарного водоснабжения, создают препятствия для оперативного передвижения и быстрого развертывания пожарной, спасательной и другой крупногабаритной специализированной техники в чрезвычайной ситуации, затрудняют, а в некоторых случаях и делают невозможным забор воды из водохранилищ и гидрантов во время тушения пожара».

Министерство по чрезвычайным ситуациям, принимая во внимание возможные опасности, которые могут возникнуть во время праздников, призывает граждан парковать автомобили только в специально отведенных местах, соблюдая дистанцию и обеспечивая свободный проезд для спецтехники.