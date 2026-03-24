В чем неуязвимость ракетных установок Ирана?

Часто задают вопрос: почему США и Израиль до сих пор не могут уничтожить ракетные установки Ирана? Дело в том, что это целые «ракетные города». Они представляют собой обширную сеть глубоких тоннелей и бункеров, предназначенных для хранения, обслуживания и скрытного запуска баллистических ракет. Они защищены от воздушных ударов толстыми слоями породы и бетона, оснащены автоматизированными системами подачи топлива и вертикального пуска.

Туннельные комплексы в них - это многокилометровые подземные галереи, расположенные в горных районах, где хранятся сотни ракет на пусковых установках.

Системы запуска представляют собой мобильные комплексы, способные выезжать из бункеров для пуска, или стационарные шахты.

Используются автоматические системы для быстрого перевода ракет в боевое положение непосредственно в туннеле.

Глубокое залегание защищает от высокоточного оружия, обеспечивая высокую выживаемость арсенала.

Наглядно это выглядит так: