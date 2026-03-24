В чем неуязвимость ракетных установок Ирана?

Часто задают вопрос: почему США и Израиль до сих пор не могут уничтожить ракетные установки Ирана? Дело в том, что это целые «ракетные города». Они представляют собой обширную сеть глубоких тоннелей и бункеров, предназначенных для хранения, обслуживания и скрытного запуска баллистических ракет. Они защищены от воздушных ударов толстыми слоями породы и бетона, оснащены автоматизированными системами подачи топлива и вертикального пуска.
Туннельные комплексы в них - это многокилометровые подземные галереи, расположенные в горных районах, где хранятся сотни ракет на пусковых установках.
Системы запуска представляют собой мобильные комплексы, способные выезжать из бункеров для пуска, или стационарные шахты.
Используются автоматические системы для быстрого перевода ракет в боевое положение непосредственно в туннеле.
Глубокое залегание защищает от высокоточного оружия, обеспечивая высокую выживаемость арсенала.
Наглядно это выглядит так:
Накануне Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) опубликовал новые кадры своего подземного объекта, где размещены системы противовоздушной обороны средней и большой дальности. По сообщению старшего репортера BBC Фарзада Сейфикарана в Х, там находятся пусковые установки и запасы контейнеров с ракетами-перехватчиками.