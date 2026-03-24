Процесс помилования Нетаньяху продвигается

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху, заменивший министра юстиции Ярива Левина в вопросах, касающихся рассмотрения прошения премьер-министра Биньямина Нетаньяху о помиловании, представил президенту Ицхаку Герцогу заключение вместе с заключением департамента помилований Министерства юстиции, передают израильские СМИ.

Сообщается, что все полученные материалы переданы на рассмотрение юридическому советнику канцелярии президента, который позже представит Герцогу свои рекомендации по данному вопросу.

В канцелярии президента Израиля подчеркнули, что «после завершения юридической проверки и необходимых выяснений материалы будут переданы президенту Израиля».

Там также отметили, что «любые попытки повлиять тем или иным образом на процесс принятия решений президентом, с какой бы стороны они ни исходили, не повлияют на суждение президента и ничего не изменят».