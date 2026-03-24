Иран изучает проект сделки с США
Ирландский завод обвинили в поставке сырья России

Ведущий ирландский металлургический завод оказался частью международной цепочки поставок алюминия, которая, по имеющимся утечкам и открытым данным, может завершаться поставками продукции производителям вооружений, обеспечивающим военную машину Кремля в Украине.

Как пишет The Guardian со ссылкой на торговые документы, поставки на российские плавильные предприятия с завода Aughinish Alumina, расположенного в устье реки Шаннон на западе Ирландии и принадлежащего российской алюминиевой группе Rusal с 2006 года, резко выросли после начала войны в Украине в 2022 году.

По данным аналитического портала Observatory of Economic Complexity (OEC), в 2022 году Ирландия экспортировала в Россию глинозем на сумму 243 млн долларов (180 млн фунтов стерлингов), а к 2024 году этот показатель вырос на 55% — до 376 млн долларов. Aughinish — единственный производитель глинозема в Ирландии и крупнейший производитель этого сырья в Европе согласно отчету консалтинговой компании KPMG за 2021 год.

Рост торговли с Россией, по всей видимости, не нарушает санкционного законодательства и может быть отслежен через открытые данные о морских перевозках.

Однако анализ дополнительных данных, переданных российскому расследовательскому изданию iStories и распространенных среди международных СМИ, включая The Guardian, OCCRP и The Irish Times, поднимает новые вопросы о способности ЕС препятствовать использованию своего сырья российскими производителями вооружений.

Эти данные также противоречат прежним заявлениям ирландских властей. В 2022 году тогдашний младший министр государственных расходов Патрик О’Донован заявил в парламенте, что завод «никаким образом не связан с военной машиной».

Непростые дни российского малого бизнеса: в тень или крах
Непростые дни российского малого бизнеса: в тень или крах
14:26 170
Глава МИД Венгрии: Общался с Лавровым, ну и что?
Глава МИД Венгрии: Общался с Лавровым, ну и что?
14:21 279
Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы»
Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы» видео
14:07 313
Иран повышает ставки в войне
Иран повышает ставки в войне обновлено 13:47
13:47 2756
13:41 642
Уничтожили бойцов шиитской милиции вместе с командиром
Уничтожили бойцов шиитской милиции вместе с командиром
13:24 1059
В чем неуязвимость ракетных установок Ирана?
В чем неуязвимость ракетных установок Ирана? ФОТО
13:17 1861
Россия атаковала многоэтажку и электричку: есть погибший и раненые
Россия атаковала многоэтажку и электричку: есть погибший и раненые фото; обновлено 13:07
13:07 2810
США перебросили истребители в Израиль
США перебросили истребители в Израиль
12:58 1002
«Хезболла» стреляет ракетами по израильским городам
«Хезболла» стреляет ракетами по израильским городам фото; видео; обновлено 14:08
14:08 5552
Сколько еще ракет осталось у Ирана?
Сколько еще ракет осталось у Ирана? отчет ALMA
12:53 1857

