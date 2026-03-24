Ведущий ирландский металлургический завод оказался частью международной цепочки поставок алюминия, которая, по имеющимся утечкам и открытым данным, может завершаться поставками продукции производителям вооружений, обеспечивающим военную машину Кремля в Украине.

Как пишет The Guardian со ссылкой на торговые документы, поставки на российские плавильные предприятия с завода Aughinish Alumina, расположенного в устье реки Шаннон на западе Ирландии и принадлежащего российской алюминиевой группе Rusal с 2006 года, резко выросли после начала войны в Украине в 2022 году.

По данным аналитического портала Observatory of Economic Complexity (OEC), в 2022 году Ирландия экспортировала в Россию глинозем на сумму 243 млн долларов (180 млн фунтов стерлингов), а к 2024 году этот показатель вырос на 55% — до 376 млн долларов. Aughinish — единственный производитель глинозема в Ирландии и крупнейший производитель этого сырья в Европе согласно отчету консалтинговой компании KPMG за 2021 год.

Рост торговли с Россией, по всей видимости, не нарушает санкционного законодательства и может быть отслежен через открытые данные о морских перевозках.

Однако анализ дополнительных данных, переданных российскому расследовательскому изданию iStories и распространенных среди международных СМИ, включая The Guardian, OCCRP и The Irish Times, поднимает новые вопросы о способности ЕС препятствовать использованию своего сырья российскими производителями вооружений.

Эти данные также противоречат прежним заявлениям ирландских властей. В 2022 году тогдашний младший министр государственных расходов Патрик О’Донован заявил в парламенте, что завод «никаким образом не связан с военной машиной».