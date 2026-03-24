Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане, включая штаб-квартиру разведки и подразделений спецназа в Бейруте, сообщила пресс-служба армии.

По данным ЦАХАЛ, был атакован еще один ключевой переход через реку Литани, который использовался боевиками для перемещения с севера на юг. Как утверждается, через этот переход перебрасывались вооружение, ракеты и пусковые установки для подготовки атак против израильских сил. Удар стал частью серии аналогичных операций, проведенных за последнюю неделю.

Также сообщается, что в ходе ночных ударов поражены штабы «Хезболлы» в Бейруте, включая объекты подразделения «Силы Радуана», откуда, по данным израильской стороны, координировались атаки против ЦАХАЛ и граждан Израиля. Кроме того, под удар попал разведывательный штаб организации.

Отдельно отмечается атака в деревне Аль-Тири, где был уничтожен штаб боевиков, размещенный внутри радиостанции «Нур», связанной с «Хезболлой».

Параллельно с авиаударами израильская армия продолжает наземные действия на юге Ливана в районе горы Дов в рамках превентивной оборонительной операции. В ходе одного из рейдов был обнаружен туннель, используемый боевиками, а также уничтожен склад оружия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские силы уничтожили пять мостов через реку Литани, которые использовались «Хезболлой». По его словам, армия намерена контролировать оставшиеся переправы и зону безопасности на юге Ливана вплоть до реки Литани.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат действовать против «Хезболлы», которая участвует в конфликте при поддержке Ирана, и не допустят угрозы гражданам страны.