Иран изучает проект сделки с США
Новость дня
Иран изучает проект сделки с США

Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы»

14:07 315

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане, включая штаб-квартиру разведки и подразделений спецназа в Бейруте, сообщила пресс-служба армии.

По данным ЦАХАЛ, был атакован еще один ключевой переход через реку Литани, который использовался боевиками для перемещения с севера на юг. Как утверждается, через этот переход перебрасывались вооружение, ракеты и пусковые установки для подготовки атак против израильских сил. Удар стал частью серии аналогичных операций, проведенных за последнюю неделю.

Также сообщается, что в ходе ночных ударов поражены штабы «Хезболлы» в Бейруте, включая объекты подразделения «Силы Радуана», откуда, по данным израильской стороны, координировались атаки против ЦАХАЛ и граждан Израиля. Кроме того, под удар попал разведывательный штаб организации.

Отдельно отмечается атака в деревне Аль-Тири, где был уничтожен штаб боевиков, размещенный внутри радиостанции «Нур», связанной с «Хезболлой».

Параллельно с авиаударами израильская армия продолжает наземные действия на юге Ливана в районе горы Дов в рамках превентивной оборонительной операции. В ходе одного из рейдов был обнаружен туннель, используемый боевиками, а также уничтожен склад оружия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские силы уничтожили пять мостов через реку Литани, которые использовались «Хезболлой». По его словам, армия намерена контролировать оставшиеся переправы и зону безопасности на юге Ливана вплоть до реки Литани.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат действовать против «Хезболлы», которая участвует в конфликте при поддержке Ирана, и не допустят угрозы гражданам страны.

Непростые дни российского малого бизнеса: в тень или крах
Непростые дни российского малого бизнеса: в тень или крах
14:26 173
Глава МИД Венгрии: Общался с Лавровым, ну и что?
Глава МИД Венгрии: Общался с Лавровым, ну и что?
14:21 282
Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы»
Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы» видео
14:07 316
Иран повышает ставки в войне
Иран повышает ставки в войне обновлено 13:47
13:47 2760
Ирландский завод обвинили в поставке сырья России
Ирландский завод обвинили в поставке сырья России
13:41 643
Уничтожили бойцов шиитской милиции вместе с командиром
Уничтожили бойцов шиитской милиции вместе с командиром
13:24 1063
В чем неуязвимость ракетных установок Ирана?
В чем неуязвимость ракетных установок Ирана? ФОТО
13:17 1864
Россия атаковала многоэтажку и электричку: есть погибший и раненые
Россия атаковала многоэтажку и электричку: есть погибший и раненые фото; обновлено 13:07
13:07 2811
США перебросили истребители в Израиль
США перебросили истребители в Израиль
12:58 1002
«Хезболла» стреляет ракетами по израильским городам
«Хезболла» стреляет ракетами по израильским городам фото; видео; обновлено 14:08
14:08 5557
Сколько еще ракет осталось у Ирана?
Сколько еще ракет осталось у Ирана? отчет ALMA
12:53 1859

ЭТО ВАЖНО

Непростые дни российского малого бизнеса: в тень или крах
Непростые дни российского малого бизнеса: в тень или крах
14:26 173
Глава МИД Венгрии: Общался с Лавровым, ну и что?
Глава МИД Венгрии: Общался с Лавровым, ну и что?
14:21 282
Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы»
Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы» видео
14:07 316
Иран повышает ставки в войне
Иран повышает ставки в войне обновлено 13:47
13:47 2760
Ирландский завод обвинили в поставке сырья России
Ирландский завод обвинили в поставке сырья России
13:41 643
Уничтожили бойцов шиитской милиции вместе с командиром
Уничтожили бойцов шиитской милиции вместе с командиром
13:24 1063
В чем неуязвимость ракетных установок Ирана?
В чем неуязвимость ракетных установок Ирана? ФОТО
13:17 1864
Россия атаковала многоэтажку и электричку: есть погибший и раненые
Россия атаковала многоэтажку и электричку: есть погибший и раненые фото; обновлено 13:07
13:07 2811
США перебросили истребители в Израиль
США перебросили истребители в Израиль
12:58 1002
«Хезболла» стреляет ракетами по израильским городам
«Хезболла» стреляет ракетами по израильским городам фото; видео; обновлено 14:08
14:08 5557
Сколько еще ракет осталось у Ирана?
Сколько еще ракет осталось у Ирана? отчет ALMA
12:53 1859
