Уничтожили штабы разведки и спецназа «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане, включая штаб-квартиру разведки и подразделений спецназа в Бейруте, сообщила пресс-служба армии.
По данным ЦАХАЛ, был атакован еще один ключевой переход через реку Литани, который использовался боевиками для перемещения с севера на юг. Как утверждается, через этот переход перебрасывались вооружение, ракеты и пусковые установки для подготовки атак против израильских сил. Удар стал частью серии аналогичных операций, проведенных за последнюю неделю.
Также сообщается, что в ходе ночных ударов поражены штабы «Хезболлы» в Бейруте, включая объекты подразделения «Силы Радуана», откуда, по данным израильской стороны, координировались атаки против ЦАХАЛ и граждан Израиля. Кроме того, под удар попал разведывательный штаб организации.
Отдельно отмечается атака в деревне Аль-Тири, где был уничтожен штаб боевиков, размещенный внутри радиостанции «Нур», связанной с «Хезболлой».
Параллельно с авиаударами израильская армия продолжает наземные действия на юге Ливана в районе горы Дов в рамках превентивной оборонительной операции. В ходе одного из рейдов был обнаружен туннель, используемый боевиками, а также уничтожен склад оружия.
March 24, 2026
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские силы уничтожили пять мостов через реку Литани, которые использовались «Хезболлой». По его словам, армия намерена контролировать оставшиеся переправы и зону безопасности на юге Ливана вплоть до реки Литани.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат действовать против «Хезболлы», которая участвует в конфликте при поддержке Ирана, и не допустят угрозы гражданам страны.