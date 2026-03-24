Глава МИД Венгрии: Общался с Лавровым, ну и что?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время частных встреч на уровне Совета Европейского Союза по вопросам иностранных дел.

Венгерский министр подчеркнул, что «суть дипломатии» заключается в проведении бесед с другими партнерами. Как сообщает телеканал Euronews, ранее венгерское правительство называло обвинения в утечке конфиденциальной информации россиянам фейковыми новостями.

Накануне Европейская комиссия призвала Венгрию прояснить этот вопрос, назвав соответствующие сообщения «тревожными». В то же время Сийярто во время выступления в венгерском городе Кестхей подтвердил свои звонки российской стороне, утверждая, что решения ЕС по вопросам энергетики, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.

«Да, эти вопросы должны обсуждаться с нашими партнерами за пределами Европейского Союза. Я разговариваю не только с российским министром иностранных дел, но также с нашими американским, турецким, израильским, сербским и другими министрами до и после заседаний Совета Европейского Союза», – подчеркнул Сийярто.

Венгерский глава МИД признает, что эти его слова «могут звучать резко», но, по его словам, дипломатия – это общение с лидерами других стран.