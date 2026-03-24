В Израиле продлили режим ЧП

Правительство Израиля приняло решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории страны до 14 апреля 2026 года. Соответствующее постановление было утверждено в рамках действующего законодательства на фоне продолжающейся напряженной ситуации в сфере безопасности, сообщают израильские СМИ.

Согласно решению, особый режим будет действовать непрерывно до указанной даты, что позволит властям сохранять расширенные полномочия для оперативного реагирования на возможные угрозы.

Документ также предусматривает информирование парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, а также получение необходимого одобрения для дальнейшего продления режима при необходимости.

Кроме того, постановление будет официально опубликовано и доведено до сведения общественности через государственные каналы и СМИ.