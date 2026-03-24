Непростые дни российского малого бизнеса: в тень или крах

Большинство российских компаний малого и среднего бизнеса (75%) не имеют прибыли для развития. Об этом свидетельствуют данные мониторинга российского Центра стратегических разработок, которые приводит «Радио Свобода».

Предыдущий опрос, результаты которого вышли в феврале, показал более оптимистичную картину – тогда 57% заявляли об отсутствии денег на развитие.

На этом фоне 31% предпринимателей в России могут закрыть или продать свой бизнес согласно исследованиям Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Лонгитюд малого бизнеса». Ожидания бизнеса на первый квартал 2026 года оказались наихудшими за все время наблюдений: 52% уверены, что их положение ухудшится. Улучшений ждут лишь 12%.