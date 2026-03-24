Непростые дни российского малого бизнеса: в тень или крах

Большинство российских компаний малого и среднего бизнеса (75%) не имеют прибыли для развития. Об этом свидетельствуют данные мониторинга российского Центра стратегических разработок, которые приводит «Радио Свобода».
Предыдущий опрос, результаты которого вышли в феврале, показал более оптимистичную картину – тогда 57% заявляли об отсутствии денег на развитие.
На этом фоне 31% предпринимателей в России могут закрыть или продать свой бизнес согласно исследованиям Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Лонгитюд малого бизнеса». Ожидания бизнеса на первый квартал 2026 года оказались наихудшими за все время наблюдений: 52% уверены, что их положение ухудшится. Улучшений ждут лишь 12%.
В соцсетях публикуются видеоролики, в которых российские предприниматели объявляют, что закрывают свои заведения и распродают товар, «ставят бизнес на паузу» или говорят о том, что живут теперь одним днем, едва сводя концы с концами, отмечается в публикации «Радио Свобода».
Большинство российских малых и средних предприятий (МСП), согласно результатам опроса «Опоры России», в этом году столкнулись с ухудшением ведения бизнеса из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки, пишет «Коммерсант». Для сохранения рентабельности предприниматели повышают цены, переходят на более дешевые материалы и оптимизируют внутренние процессы. Адаптироваться удается не всем: 5,4% опрошенных заявили о прекращении деятельности. Почти четверть компаний также используют схемы дробления или рассматривают такую возможность. По информации «Коммерсанта», в марте массовые блокировки связи в Москве только за первые пять дней привели к совокупному ущербу для бизнеса в пределах от 3 до 5 млрд рублей.
С 2026 года правила для российских предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, ужесточили. Теперь этот режим доступен лишь тем, чей доход за 2025 год не превышает 20 млн рублей – раньше лимит составлял 60 млн рублей.