Новый секретарь Совбеза за войну и уничтожение Израиля

Новый секретарь Совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Бакер Золгадр известен своим крайним радикализмом и обвиняется в терроризме и жестоком подавлении протестов.
Золгадр родился в 1954 году. Он является ветераном силового блока. Был одним из основателей Корпуса стражей исламской революции. Занимал пост заместителя командующего и руководил штабом нерегулярной войны. Он также работал заместителем министра внутренних дел по вопросам безопасности при Махмуде Ахмадинежаде. В последнее время возглавлял совет по защите интересов режима. Запад ввел против него санкции. Его обвиняют в поддержке терроризма и подавлении протестов.
Назначение произошло в момент резкого обострения на Ближнем Востоке. Регион переживает беспрецедентное напряжение. Решение указывает на укрепление консервативного курса в Тегеране. Позиции Золгадра по Израилю считаются крайне жесткими. Он участвовал в формировании «оси сопротивления» и поддерживал вооружение союзных группировок. Золгадр рассматривает уничтожение Израиля как стратегическую цель. Он выступает за прямое военное столкновение.
Мохаммад Багер Золгадр назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности. Он заменил на этой должности Али Лариджани, уничтоженного 17 марта в результате авиаудара Израиля.
Золгадр с сентября 2021 года занимал должность секретаря Меджлиса по определению целесообразности. Это важнейший консультативный орган при верховном лидере Ирана, который разрешает споры между парламентом и Советом стражей конституции.
При президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005–2007) он служил заместителем министра внутренних дел по вопросам безопасности.
Золгадр — выходец из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и имеет звание бригадного генерала. В 1990-х и начале 2000-х годов он был заместителем главнокомандующего КСИР. Он считается одним из основателей «Гарнизона Рамазан» — подразделения, на базе которого позже сформировались силы спецназа «Аль-Кудс».
Его называют одним из создателей полувоенной группировки «Ансар-е Хезболла», которая известна жестким подавлением оппозиции.