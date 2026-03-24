Новый секретарь Совбеза за войну и уничтожение Израиля

Новый секретарь Совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Бакер Золгадр известен своим крайним радикализмом и обвиняется в терроризме и жестоком подавлении протестов.

Золгадр родился в 1954 году. Он является ветераном силового блока. Был одним из основателей Корпуса стражей исламской революции. Занимал пост заместителя командующего и руководил штабом нерегулярной войны. Он также работал заместителем министра внутренних дел по вопросам безопасности при Махмуде Ахмадинежаде. В последнее время возглавлял совет по защите интересов режима. Запад ввел против него санкции. Его обвиняют в поддержке терроризма и подавлении протестов.

Назначение произошло в момент резкого обострения на Ближнем Востоке. Регион переживает беспрецедентное напряжение. Решение указывает на укрепление консервативного курса в Тегеране. Позиции Золгадра по Израилю считаются крайне жесткими. Он участвовал в формировании «оси сопротивления» и поддерживал вооружение союзных группировок. Золгадр рассматривает уничтожение Израиля как стратегическую цель. Он выступает за прямое военное столкновение.