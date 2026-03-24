USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран изучает проект сделки с США
Новость дня
Новый секретарь Совбеза за войну и уничтожение Израиля

ОБНОВЛЕНО 16:05
16:05 2511

Новый секретарь Совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Бакер Золгадр известен своим крайним радикализмом и обвиняется в терроризме и жестоком подавлении протестов.

Золгадр родился в 1954 году. Он является ветераном силового блока. Был одним из основателей Корпуса стражей исламской революции. Занимал пост заместителя командующего и руководил штабом нерегулярной войны. Он также работал заместителем министра внутренних дел по вопросам безопасности при Махмуде Ахмадинежаде. В последнее время возглавлял совет по защите интересов режима. Запад ввел против него санкции. Его обвиняют в поддержке терроризма и подавлении протестов.

Назначение произошло в момент резкого обострения на Ближнем Востоке. Регион переживает беспрецедентное напряжение. Решение указывает на укрепление консервативного курса в Тегеране. Позиции Золгадра по Израилю считаются крайне жесткими. Он участвовал в формировании «оси сопротивления» и поддерживал вооружение союзных группировок. Золгадр рассматривает уничтожение Израиля как стратегическую цель. Он выступает за прямое военное столкновение.

*** 14:51 

Мохаммад Багер Золгадр назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности. Он заменил на этой должности Али Лариджани, уничтоженного 17 марта в результате авиаудара Израиля.

Золгадр с сентября 2021 года занимал должность секретаря Меджлиса по определению целесообразности. Это важнейший консультативный орган при верховном лидере Ирана, который разрешает споры между парламентом и Советом стражей конституции.

При президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005–2007) он служил заместителем министра внутренних дел по вопросам безопасности.

Золгадр — выходец из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и имеет звание бригадного генерала. В 1990-х и начале 2000-х годов он был заместителем главнокомандующего КСИР. Он считается одним из основателей «Гарнизона Рамазан» — подразделения, на базе которого позже сформировались силы спецназа «Аль-Кудс».

Его называют одним из создателей полувоенной группировки «Ансар-е Хезболла», которая известна жестким подавлением оппозиции.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться