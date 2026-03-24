Анар Рустамов похитил около 100 миллионов долларов из бюджета США

Иран изучает проект сделки с США
Гражданин Азербайджана, незаконно въехавший в США, присвоил десятки миллионов долларов из федерального бюджета, используя сложную мошенническую схему в сфере медицинского страхования Medicare. В настоящее время злоумышленник находится в бегах.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры Северного округа Калифорнии, 38-летнему Анару Рустамову на прошлой неделе было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере здравоохранения. Суть дела заключается в подаче тысяч фиктивных заявок на приобретение медицинского оборудования на общую сумму более 90 миллионов долларов.

Согласно материалам следствия, ранее Рустамов проживал в Саннивейле (штат Калифорния). Он является гражданином Азербайджана и, по предварительным данным, пересек границу США нелегально.

По данным федеральных властей, Рустамов вел свою деятельность в этом здании в Ньюарке (штат Калифорния)

По информации Министерства юстиции США, Рустамов создал фиктивную компанию по производству и продаже медицинского оборудования длительного пользования (DME). Через эту структуру он выставлял счета государственной программе Medicare за товары, которые либо не были нужны пациентам, либо вовсе ими не закупались.

Федеральные власти уточняют, что махинации проводились через компанию Рустамова Dublin Helping Hands, базирующуюся в районе залива Сан-Франциско. В обвинительном заключении указано, что пациенты не подозревали о подаче заявок от их имени, а врачи, якобы выписавшие направления, не давали разрешений на оплату этих услуг.

В перечне фиктивных заказов фигурировало всё: от поясничных корсетов до глюкометров. Преступная деятельность началась в октябре 2024 года и достигла своего пика в апреле 2025 года, когда компания выставила претензии на сумму более 49 миллионов долларов за один месяц.

Махинации проводились через компанию Рустамова Dublin Helping Hands, базирующуюся в районе залива Сан-Франциско

«Объем и сроки выставления счетов были рассчитаны так, чтобы максимизировать выплаты до момента обнаружения махинаций», — подчеркивается в обвинительном заключении.

На данный момент Рустамов объявлен в розыск. Власти полагают, что он скрывается от правосудия. Специальный агент Робб Р. Бриден заявил, что ведомство намерено «преследовать тех, кто эксплуатирует федеральные программы здравоохранения, вне зависимости от того, где они пытаются спрятаться».

В случае признания вины Рустамову грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов за каждый доказанный эпизод нарушения.

«Когда администрация объявила войну мошенничеству, имелись в виду именно такие случаи. Рустамов участвовал в схеме по хищению почти 100 миллионов долларов из средств налогоплательщиков, предназначенных для тех, кто действительно нуждается в помощи», — резюмировал прокурор США Крейг Х. Миссакян.

Анар Рустамов похитил около 100 миллионов долларов из бюджета США
