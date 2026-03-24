Китайцам и индийцам зеленый свет

Китайский танкер Bright Gold успешно пересек Ормузский пролив, пройдя по согласованному с Тегераном безопасному коридору вдоль иранского побережья. По данным Bloomberg, судно маневрировало между островами Кешм и Ларак, транслируя сигнал о своей государственной принадлежности КНР.

Этим же маршрутом воспользовались два индийских газовоза — Jag Vasant и Pine Gas, доставившие более 92,6 тысячи тонн сжиженного газа. Проход судов стал возможен после того, как Дели достиг прямых договоренностей с Ираном о гарантиях безопасности.