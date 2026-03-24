Задержанного за теракт в Буче признали подозреваемым

Задержанному за теракт в Буче под Киевом сообщили о подозрении, заявили во вторник в Национальной полиции Украины.

Происшествие произошло на одной из улиц города Буча. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о взрыве, в результате чего в ее доме были повреждены окна и фасад. Во время работы на месте происшествия произошел еще один взрыв, в результате которого двое правоохранителей получили ранения.

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали 21-летнего исполнителя преступления в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По словам подозреваемого, он познакомился с неизвестным в компьютерной игре. «Впоследствии, вероятно, представителем РФ было предложено совершать подрывы на территории области и предоставлены пошаговые инструкции по изготовлению взрывных устройств. За каждое выполненное «задание» обещали вознаграждение - 25 тысяч гривен ($570)», - рассказали в полиции.

«По данному факту следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.