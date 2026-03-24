Пакистан готовит переговоры США и Израиля с Ираном

Пакистан прилагает усилия, чтобы выступить посредником в переговорах о прекращении огня между США и Израилем с одной стороны и Ираном - с другой. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, которые решили остаться анонимными, поскольку переговоры носят закрытый характер, фельдмаршал Асим Мунир разговаривал с Дональдом Трампом. Один из источников отметил, что Пакистан предлагает Исламабад в качестве места проведения переговоров. По словам этого источника, ключевую роль в переговорах играет специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

Пакистан использует тесные связи, налаженные во времена президентства Трампа, а также свои давние отношения с соседним Ираном и другими ключевыми игроками, такими как Саудовская Аравия. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в понедельник провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, выразив солидарность с Ираном и призвав к деэскалации конфликта.

Официальный Исламабад активизировал свою дипломатическую деятельность в регионе Персидского залива в связи с эскалацией боевых действий, что привело к энергетическому кризису, который вызывает серьезный дефицит газа в Южной Азии. Ормузский пролив, через который транспортируется около пятой части мировых объемов нефти и сжиженного природного газа, фактически закрыт с начала боевых действий. Пакистан импортирует почти всю свою сырую нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ из стран Персидского залива.