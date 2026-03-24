Российский «Бастион» под украинским ударом

Украинские Силы обороны поразили российскую пусковую установку берегового ракетного комплекса «Бастион» в аннексированном Крыму, а также нанесли удары по пунктам управления и районам сосредоточения войск РФ на других захваченных территориях Украины.

В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что в ночь на 24 марта была поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса «Бастион» в селе Актачи Бахчисарайского района Крыма. Также удары нанесены по районам сосредоточения россиян в Великой Новоселке Донецкой области, в Хорошем в Луганской области и в селе Новозлатополь Запорожской области Украины.

В Генштабе добавили, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.