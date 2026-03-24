Yango Azerbaijan и Агентство инноваций и цифрового развития договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

Yango Azerbaijan, часть глобальной технологической компании Yango Group, и Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджанской Республики подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий, городских сервисов и инновационной инфраструктуры.

Подписание состоялось при участии администратора по коммерции и международному сотрудничеству Агентства Салара Имамалиева, генерального директора Yango Azerbaijan Мушвига Гасанова и директора по GR в Турции и Азербайджане Урхана Сеидова. В рамках соглашения стороны планируют развивать цифровые сервисы для городской мобильности и логистики, внедрять технологические решения для повышения эффективности городских процессов, а также поддерживать развитие стартап-экосистемы. Отдельное внимание будет уделено образовательным инициативам, обмену экспертизой и взаимодействию с местным технологическим сообществом и предпринимателями.

В ближайшие месяцы стороны намерены проработать запуск пилотных инициатив, направленных на развитие цифровых сервисов и поддержку инновационных проектов в стране. «Подписание меморандума открывает новые возможности для совместной работы над развитием цифровых сервисов и технологической среды в Азербайджане. Мы видим большой потенциал в объединении международного опыта Yango Group и локальной экспертизы, чтобы создавать решения, востребованные пользователями и бизнесом», — заявил генеральный директор Yango Azerbaijan Мушвиг Гасанов.