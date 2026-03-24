USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Yango Azerbaijan и Агентство инноваций и цифрового развития договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

15:23 306

Yango Azerbaijan, часть глобальной технологической компании Yango Group, и Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджанской Республики подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий, городских сервисов и инновационной инфраструктуры.

Подписание состоялось при участии администратора по коммерции и международному сотрудничеству Агентства Салара Имамалиева, генерального директора Yango Azerbaijan Мушвига Гасанова и директора по GR в Турции и Азербайджане Урхана Сеидова.

В рамках соглашения стороны планируют развивать цифровые сервисы для городской мобильности и логистики, внедрять технологические решения для повышения эффективности городских процессов, а также поддерживать развитие стартап-экосистемы. Отдельное внимание будет уделено образовательным инициативам, обмену экспертизой и взаимодействию с местным технологическим сообществом и предпринимателями.

В ближайшие месяцы стороны намерены проработать запуск пилотных инициатив, направленных на развитие цифровых сервисов и поддержку инновационных проектов в стране.

«Подписание меморандума открывает новые возможности для совместной работы над развитием цифровых сервисов и технологической среды в Азербайджане. Мы видим большой потенциал в объединении международного опыта Yango Group и локальной экспертизы, чтобы создавать решения, востребованные пользователями и бизнесом», — заявил генеральный директор Yango Azerbaijan Мушвиг Гасанов.

Yango Azerbaijan развивает в стране цифровые сервисы в сфере городской мобильности, доставки и технологий для бизнеса, интегрируя решения, основанные на данных и алгоритмах оптимизации.

Yango Group — международная технологическая компания, работающая более чем в 35 странах мира, включая рынки Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки. Компания развивает экосистему цифровых сервисов, включая ride-hailing, доставку, навигацию и другие технологические решения.

Сотрудничество сторон направлено на ускорение цифровой трансформации в Азербайджане и расширение обмена международной экспертизой в сфере технологий.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться