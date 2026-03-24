Ливан выгоняет посла Ирана и закрывает посольство

Посольство Ирана в Бейруте будет закрыто, сообщает ливанское телевидение.
*** 15:26
Министерство иностранных дел Ливана объявило посла Ирана Мохаммада Резу Шейбани персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении ливанского внешнеполитического ведомства, распространенном в X.
«Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата», - говорится в тексте.
Иранский посол должен покинуть Бейрут не позднее 29 марта.
Ливан также отозвал своего посла в Иране для консультаций, указав на «нарушение дипломатических норм со стороны Тегерана».