Омбудсмен посетила следственный изолятор СГБ

В ходе визита были изучены условия содержания в учреждении — состояние обеспечения прав, связанных с питанием, обеспечением продовольствием, медицинской помощью, прогулками, посещениями, телефонными контактами и лечением. Были осмотрены реорганизованные комнаты для свиданий и камеры.

В целях расследования поведенческих проблем группа обвиняемых, в том числе обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, касающимся терроризма, финансирования терроризма и других тяжких преступлений, была принята в индивидуальном порядке.

Принятым лицам были разъяснены их права, требования соответствующего законодательства, полномочия уполномоченного и порядок обращения в колл-центр омбудсмена «916». Были проведены беседы с руководством мест временного содержания под стражей и следственного изолятора о проводимой в учреждении работе и даны рекомендации в соответствии с национальным и международным законодательством.