Россия не подружилась с искусственным интеллектом

Российские компании в 2025 году не смогли внедрить в свою работу 90% проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В частности, в рабочие процессы не получилось интегрировать большие языковые модели и чат-ботов. Около 40% проектов были свернуты на стадии пилота.

Это показал опрос порядка 50 крупных организаций из сфер IT, промышленности, финансов, транспорта, логистики и госсектора, который провела консалтинговая компания «Интеллектуальная аналитика», пишут «Ведомости».

Большинство организаций не дошли до полноценного внедрения ИИ, поскольку запускали не практичные решения, а проекты с сильным PR-эффектом, говорится в исследовании. Так, в одной компании пытались самостоятельно дообучить китайскую модель Qwen.

В результате из-за среднего понимания русского языка и недостаточно качественной базы данных ИИ-ассистент в юридическом департаменте показывал точность отчетов ниже 30%. В другой компании большинство сообщений в службу поддержки сопровождались документами и картинками, что требовало от ИИ поддержку мультимодальности, но доступные организации модели не позволяли это реализовать.

На данный момент сроки промышленного внедрения моделей ИИ у половины опрошенных компаний сместились на вторую половину или конец 2026 года. Это связано с тем, что интеграция оказалась сложнее, чем организации представляли из-за необходимости обучения персонала, развития инфраструктуры и вопросов безопасности, отметили в «Интеллектуальной аналитике».