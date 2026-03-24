Бывший командир французского контингента в Косово, полковник в отставке Жак Огар, часто выступающий с критикой политики Запада, заявил, что «с такой сложной системой, которую создали иранцы», убийства руководства и высокопоставленных чиновников и военных Ирана «ни к чему не приведут».

По словам Огара, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани «был специалистом по философии Иммануила Канта и написал три книги о нем».

В то же время, говорит Огар, он «не видел никаких письменных работ Нетаньяху или Трампа на эти темы».

Полковник в отставке призвал правильно понимать иранцев: «Они не кочевники, а народ с древней цивилизацией, богатой общей культурой и очень продвинутыми научными знаниями».