Иран изучает проект сделки с США
Штайнмайер критикует Мерца

16:08 578

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал незаконной с точки зрения международного права военную операцию США и Израиля против Ирана, а также высказал в этой связи критику по поводу позиции правительства канцлера Фридриха Мерца.

«Эта война незаконна согласно международному праву - в этом нет никаких сомнений», - заявил Штайнмайер во вторник в своем выступлении в МИД ФРГ.

По словам президента, война против Ирана также стала «политически катастрофической ошибкой», и ее не нужно было начинать, если целью было не допустить создания Тегераном ядерного оружия, так как дипломатические методы позволяли достичь этой цели эффективнее. «Ядерное соглашение (с Ираном) уже продвинуло нас гораздо дальше. Мы никогда не были так далеки от приобретения Ираном ядерного оружия, как после заключения соглашения 2015 года», - отметил Штайнмайер.

Он также подверг критике позицию правительства Германии, отказывающегося дать правовую оценку действиям США и Израиля. «Наша внешняя политика не станет более убедительной, если мы не будем называть нарушения международного права «нарушениями международного права», - подчеркнул глава немецкого государства.

