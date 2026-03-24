Незаконные работы в бакинском заповеднике. Полиция ведет дело

На основании полученной информации начато расследование по факту умышленного разрушения или повреждения скальных пород в заповеднике в поселке Бузовна. В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что 23 марта сотрудники полиции выявили и пресекли незаконные работы на указанном участке.

Следствие показало, что незаконные работы были организованы Алескером Джафаровым, 1978 года рождения, а выемка породы осуществлялась с использованием техники, которой управлял Тебриз Оруджев, 1985 года рождения.

В следственном отделе Хазарского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, А.Джафаров привлечен к ответственности.