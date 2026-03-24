Абдоллахи нужна победа

Командующий Центральным штабом Ирана «Хатам аль-Анбия» Абдолрахим Мусави Абдоллахи заявил, что иранские вооруженные силы будут продолжать двигаться по нынешнему пути до тех пор, пока не одержат полную победу.

Он добавил, что вооруженные силы по-прежнему полностью привержены защите страны под руководством нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

Абдоллахи также заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не достигли своих целей и теперь ищут выход из войны.

«Президент США Дональд Трамп осознал реальную ситуацию на местах и, не сумев достичь своих целей, оказался в трясине войны, после чего обратился к лидерам некоторых стран в попытке выйти из войны», — сказал Абдоллахи.