ЦАХАЛ и «Моссад» обвиняют друг друга

В израильской системе безопасности усиливается напряжение. Речь идет о трениях между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Моссадом». По данным источников, часть военных критикует разведку. Они утверждают, что «Моссад» недооценил устойчивость иранского режима. По их версии, в разведке считали, что власть в Тегеране может быстро рухнуть. Такой сценарий связывали с ликвидацией верховного лидера Али Хаменеи и других ключевых фигур. Также учитывались масштабные удары по системам управления. Об этом пишет Walla.

Военные заявляют, что ожидания быстрого коллапса не оправдались. Иран понес серьезные потери, но режим сохранился. На этом фоне звучат обвинения в ошибочной оценке.

В «Моссаде» отвергают критику. Участники подготовки операции заявляют, что разведка не обещала быстрого падения власти. Они подчеркивают, что оценки были осторожными. Глава «Моссада» Давид Барнеа представил их заранее. Он докладывал кабинету и руководству Израиля и США. В обсуждении участвовал министр обороны Исраэль Кац.

По словам источников, «Моссад» говорил о длительных сроках. Речь шла о месяцах или даже годе и более. Вероятность быстрого восстания внутри страны оценивалась как низкая. Свою позицию до начала операции представило и военное разведывательное управление.

Некоторые источники считают, что часть критики идет из США. Там есть силы, которые выступают против операции. При этом внутри Израиля напряжение не ново. Оно усилилось еще во время прошлой кампании. Тогда публикация видео с агентами «Моссада» вызвала недовольство в армии. Военные считали, что разведка пытается присвоить успехи авиации.

Сейчас стороны продолжают обмениваться обвинениями. Несмотря на это, операции «Моссада» продолжаются. Они проходят в тесной координации с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Все действия утверждает политическое руководство. Кабинет получает регулярные отчеты. Противостояние вокруг Ирана остается далеким от завершения.