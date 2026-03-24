Иран изучает проект сделки с США
Иран изучает проект сделки с США

ЦАХАЛ и «Моссад» обвиняют друг друга

16:49 1722

В израильской системе безопасности усиливается напряжение. Речь идет о трениях между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Моссадом». По данным источников, часть военных критикует разведку. Они утверждают, что «Моссад» недооценил устойчивость иранского режима. По их версии, в разведке считали, что власть в Тегеране может быстро рухнуть. Такой сценарий связывали с ликвидацией верховного лидера Али Хаменеи и других ключевых фигур. Также учитывались масштабные удары по системам управления. Об этом пишет Walla.

Военные заявляют, что ожидания быстрого коллапса не оправдались. Иран понес серьезные потери, но режим сохранился. На этом фоне звучат обвинения в ошибочной оценке.

В «Моссаде» отвергают критику. Участники подготовки операции заявляют, что разведка не обещала быстрого падения власти. Они подчеркивают, что оценки были осторожными. Глава «Моссада» Давид Барнеа представил их заранее. Он докладывал кабинету и руководству Израиля и США. В обсуждении участвовал министр обороны Исраэль Кац. 

По словам источников, «Моссад» говорил о длительных сроках. Речь шла о месяцах или даже годе и более. Вероятность быстрого восстания внутри страны оценивалась как низкая. Свою позицию до начала операции представило и военное разведывательное управление.

Некоторые источники считают, что часть критики идет из США. Там есть силы, которые выступают против операции. При этом внутри Израиля напряжение не ново. Оно усилилось еще во время прошлой кампании. Тогда публикация видео с агентами «Моссада» вызвала недовольство в армии. Военные считали, что разведка пытается присвоить успехи авиации.

Сейчас стороны продолжают обмениваться обвинениями. Несмотря на это, операции «Моссада» продолжаются. Они проходят в тесной координации с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Все действия утверждает политическое руководство. Кабинет получает регулярные отчеты. Противостояние вокруг Ирана остается далеким от завершения.

Арабские шейхи хотят войны до победы
Арабские шейхи хотят войны до победы наш комментарий
17:22 1728
Удары по регионам Украины: погибшие, много раненых, большие разрушения
Удары по регионам Украины: погибшие, много раненых, большие разрушения все еще актуально
14:54 4684
России счастье привалило
России счастье привалило
17:55 1162
Китайцы изучают океанское дно: не просто так
Китайцы изучают океанское дно: не просто так
17:46 983
Салман уговаривает Трампа покончить с Ираном
Салман уговаривает Трампа покончить с Ираном
17:42 1156
Кто возглавит переговоры с Ираном?
Кто возглавит переговоры с Ираном? обновлено 17:39
17:39 1736
Трамп и Моди договорились
Трамп и Моди договорились
17:36 964
Операция СБУ: накрыли агентурную сеть России
Операция СБУ: накрыли агентурную сеть России
17:32 1175
Условия Ирана все жестче
Условия Ирана все жестче обновлено 18:28
18:28 4845
Иран прекратил экспорт газа в Турцию
Иран прекратил экспорт газа в Турцию
17:06 1612
Лауреат Нобелевской премии: Иранский режим ослаб. Будущее за Пехлеви
Лауреат Нобелевской премии: Иранский режим ослаб. Будущее за Пехлеви
16:53 1361

Арабские шейхи хотят войны до победы
Арабские шейхи хотят войны до победы наш комментарий
17:22 1728
Удары по регионам Украины: погибшие, много раненых, большие разрушения
Удары по регионам Украины: погибшие, много раненых, большие разрушения все еще актуально
14:54 4684
России счастье привалило
России счастье привалило
17:55 1162
Китайцы изучают океанское дно: не просто так
Китайцы изучают океанское дно: не просто так
17:46 983
Салман уговаривает Трампа покончить с Ираном
Салман уговаривает Трампа покончить с Ираном
17:42 1156
Кто возглавит переговоры с Ираном?
Кто возглавит переговоры с Ираном? обновлено 17:39
17:39 1736
Трамп и Моди договорились
Трамп и Моди договорились
17:36 964
Операция СБУ: накрыли агентурную сеть России
Операция СБУ: накрыли агентурную сеть России
17:32 1175
Условия Ирана все жестче
Условия Ирана все жестче обновлено 18:28
18:28 4845
Иран прекратил экспорт газа в Турцию
Иран прекратил экспорт газа в Турцию
17:06 1612
Лауреат Нобелевской премии: Иранский режим ослаб. Будущее за Пехлеви
Лауреат Нобелевской премии: Иранский режим ослаб. Будущее за Пехлеви
16:53 1361
