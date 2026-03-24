Швеция выделяет Украине более $25 млн

Правительство Швеции объявило о новом пакете помощи Украине на 2026 год на сумму около 240 млн шведских крон (около $25,8 млн). Об этом сообщает шведское Министерство иностранных дел.

По информации ведомства, помощь включает в себя 150 млн шведских крон ($16,1 млн) для Украинского Красного Креста на проведение гуманитарных операций.

Особое внимание в пакете помощи уделено нуждам детей: организации школьного питания в прифронтовых районах, поддержке реформ в сфере семейного ухода и программам психологической помощи.