Ожидаются дожди

25 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако утром и вечером в отдельных местах возможны дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 7–9° тепла, днем — 12–17° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75–85%.

В регионах местами ожидаются осадки. В отдельных местах они могут быть интенсивными, возможны грозы, град, в горных районах — снег. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–10° тепла, днем — 13–18° тепла, в горах ночью 2–5° тепла, днем — 5–10° тепла.