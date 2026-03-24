Иран прекратил экспорт газа в Турцию

Иран прекратил экспорт природного газа в Турцию после израильского удара по газовому месторождению Южный Парс, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В прошлом году Турция импортировала около 14% потребляемого газа из Ирана, говорится в отчете. Анкара продолжает получать газ из России и Азербайджана и может использовать имеющиеся хранилища.

Bloomberg сообщил, что пока неясно, как долго продлится прекращение поставок из Ирана, и отметил, что Министерство энергетики Турции отказалось от комментариев.