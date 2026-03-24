ЧП на Филиппинах

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ввел в стране чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и «неизбежной угрозой» энергоснабжению страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Маркос отметил, что конфликт создал неопределенность на мировых рынках, привел к серьезным сбоям в цепочках поставок и волатильности цен на нефть, что напрямую угрожает энергетической безопасности Филиппин.

Согласно указу президента, сформирован специальный комитет для обеспечения бесперебойного движения, поставок и распределения топлива, продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.

Молдова вводит чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней и не исключает возможности веерных отключений из-за «сложной ситуации» в связи с ударами РФ по Украине. Об этом сообщает TV8.

Соответствующее решение о чрезвычайном положении должно быть вынесено на голосование депутатов на внеочередном заседании парламента в 17:00 (19:00 по Баку).

«Реальность вокруг нас стала жестче (...) Война, развязанная Россией против Украины, бьет по критической инфраструктуре соседней страны. В то же время она создает цепные эффекты во всем регионе и уже непосредственно влияет на нас здесь, в Республике Молдова. Последствия действий Российской Федерации больше нельзя игнорировать», – заявил премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну.

Премьер-министр попросил все компетентные учреждения «действовать немедленно», и заверил, что власти продемонстрируют «прозрачность в принятии решений» и что они будут оперативно информировать население.

По словам Сергея Дьякону, главы Национального центра управления в кризисных ситуациях (CNMC), «технические сбои свидетельствуют о серьезном коротком замыкании, требующем специального вмешательства».