Операция СБУ: накрыли агентурную сеть России

Правоохранители Украины разоблачили агентурную сеть России, участники которой собирали разведданные о Силах обороны Украины, готовили теракты и заказные убийства на территории Украины. Об этом сообщает ряд источников: Служба безопасности Украины (СБУ), генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, Донецкая областная прокуратура.

По словам генерального прокурора, в состав сети входили 10 человек. Они собирали информацию о местах дислокации, перемещении, вооружении, технике и личном составе ВСУ в Краматорском и Покровском районах Донецкой области, а также в Харьковской области. Кроме того, фиксировали последствия российских ударов и передавали собранные данные через мессенджеры российским кураторам.

«В Краматорске агенты получили задание установить заведение общественного питания, где часто находятся украинские военнослужащие, чтобы в дальнейшем совершить там теракт. Взрывное устройство для этого им сбросили с беспилотника в заранее определенном месте.

Также сообщается, что участники сети готовили заказные убийства публичных лиц и военнослужащих в разных регионах Украины. Среди потенциальных жертв – советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко, а также гражданин РФ, боец РДК (Русского добровольческого корпуса – ред.) Илья Богданов, который с 2014 года воюет на стороне Украины», – указал Кравченко.

Для подготовки преступлений участники сети отслеживали адреса проживания и маршруты передвижения будущих жертв. Собранную информацию обобщал и передавал представителям спецслужб РФ завербованный россиянами судебный эксперт из Полтавы.

Во время спецоперации был ликвидирован вооруженный киллер, участник сети, который оказывал вооруженное сопротивление. По данным следствия, он прошел подготовку на захваченной территории Донецкой области и был направлен на подконтрольную Украине территорию для изготовления и закладки самодельных взрывных устройств.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты взрывных устройств, средства связи и техника с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами. Один из задержанных во время допроса также признал, что ранее совершил взрыв на автостоянке, действуя в интересах армии РФ.

Участникам сети инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность, несанкционированное распространение информации о ВСУ, подготовку к террористическому акту и незаконное обращение с оружием (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1; ч. 2 ст. 114-2; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.