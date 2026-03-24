Трамп и Моди договорились

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, договорились поддерживать связь по вопросам обеспечения мира и стабильности. Об этом сам Моди сообщил в соцсети Х.

«Поступил звонок от президента Трампа, и мы провели конструктивный обмен мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Индия выступает за деэскалацию конфликта и скорейшее восстановление мира. Обеспечение открытости, безопасности и доступности Ормузского пролива имеет жизненно важное значение для всего мира. Мы договорились поддерживать связь по вопросам, касающимся усилий по достижению мира и стабильности», - написал Моди.