Салман уговаривает Трампа покончить с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман активно призывает президента США Дональда Трампа продолжать военные действия против Ирана, называя нынешнюю кампанию «исторической возможностью» изменить ситуацию на Ближнем Востоке и ослабить или устранить правительство Ирана.

По данным источников The New York Times, знакомых с переговорами, принц убеждал Трампа, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу, с которой необходимо решительно справиться, вплоть до уничтожения нынешнего режима.

Саудовские официальные лица официально отрицают, что принц призывал к затяжным боевым действиям, однако подобные сообщения подчеркивают напряженность внутри союзников по поводу стратегии дальнейших действий.