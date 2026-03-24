Китайцы изучают океанское дно: не просто так

Специалисты Китайской Народной Республики (КНР), находящиеся на бортах десятков исследовательских судов, занимаются разработкой карты океанского дна на случай потенциальной войны с США. Об этом 24 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на военно-морских экспертов.

«Десятки китайских исследовательских судов занимаются картографированием морского дна в стратегически важных регионах Мирового океана. <...> Это дает Пекину подробную картину морской среды, в которой будут разворачиваться подводные бои в случае вспыхнувшего конфликта (с США — ред.)», — говорится в материале.

Там же уточняется, что часть проводимых мероприятий также направлена на установление месторождений полезных ископаемых и рыболовных угодий. Ученые, помимо прочего, изучают состав обнаруженных в воде загрязнений и состояние климата в той или иной водной части. Отмечается, что передвижения в обозначенной местности осуществляются по четким маршрутам, которые затем наносятся на карту.

Особое внимание при исследованиях и фиксации их результатов уделяется китайскими экспертами дну Южно-Китайского моря, а также Тихого и Индийского океанов.