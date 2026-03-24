России счастье привалило

Резкий взлет мировых цен на нефть, связанный с операцией Израиля и США в Иране, может привести к тому, что российское правительство отложит планы по пересмотру бюджетного правила в части изменения базовой цены. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщает Reuters.

По их словам, неожиданное повышение нефтегазовых доходов временно снизило давление на Минфин. Расчеты агентства показывают, что в апреле их размер увеличится на 70 процентов по сравнению с мартом, до 900 миллиардов рублей, что станет максимумом с октября прошлого года.

Стоимость нефти Brent в последние недели держится на уровне, превышающем 100 долларов на баррель. Российская нефть по-прежнему продается с существенной скидкой, однако все равно ее цена заметно выше, чем заложенные в бюджет 59 долларов. До войны в Иране Urals торговался на уровне 40 долларов за баррель.