Иран изучает проект сделки с США
Евросоюз отказывает Украине

Украина не станет членом Евросоюза с 1 января 2027 года, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, сначала нужны мир и реформы, пишет Politico.

«Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года», — заявила Кос на саммите «Конкурентная Европа».

В то же время Кос отметила, что Украина является ключевым партнером ЕС в области инноваций, обороны и других стратегических секторах, которые могут помочь Европе с глобальной конкурентоспособностью.

«Сначала нужен мир — это важно, потом нужно провести реформы... Инвесторы придут в Украину, только если они сначала смогут заработать деньги и если их инвестиции будут в безопасности», — добавила она.

Ранее Кос заявляла, что все шесть кластеров переговоров о вступлении Украины в Евросоюз неофициально открыты. Киеву, по словам еврокомиссара, предоставили «четкий список дел для будущей технической работы в сфере верховенства права и демократических институтов, внутреннего рынка и внешних отношений».

В Брюсселе ранее дали понять: конкретную дату вступления Украины в Союз назвать невозможно, ведь процесс расширения зависит, прежде всего, от выполнения реформ.

Украина стала кандидатом в Евросоюз в 2022 году. Переговоры о вступлении в сообщество начались летом 2024-го. На прошлой неделе Украина получила от ЕС условия для вступления по последним трем переговорным кластерам. Речь идет о «Конкурентоспособности и инклюзивном развитии», «Зеленой повестке дня и устойчивом соединении», а также «Ресурсах, сельском хозяйстве и политике сплоченности». После закрытия кластеров планируется подписание договора о вступлении.

Против членства Украины в ЕС выступает Венгрия, однако в конце 2025-го сообщество объявило о запуске нового формата переговоров, для которых не требуется согласие венгерской стороны.

Арабские шейхи хотят войны до победы
Арабские шейхи хотят войны до победы наш комментарий
17:22 1744
Удары по регионам Украины: погибшие, много раненых, большие разрушения
Удары по регионам Украины: погибшие, много раненых, большие разрушения все еще актуально
14:54 4691
России счастье привалило
России счастье привалило
17:55 1194
Китайцы изучают океанское дно: не просто так
Китайцы изучают океанское дно: не просто так
17:46 1002
Салман уговаривает Трампа покончить с Ираном
Салман уговаривает Трампа покончить с Ираном
17:42 1171
Кто возглавит переговоры с Ираном?
Кто возглавит переговоры с Ираном? обновлено 17:39
17:39 1744
Трамп и Моди договорились
Трамп и Моди договорились
17:36 975
Операция СБУ: накрыли агентурную сеть России
Операция СБУ: накрыли агентурную сеть России
17:32 1191
Условия Ирана все жестче
Условия Ирана все жестче обновлено 18:28
18:28 4889
Иран прекратил экспорт газа в Турцию
Иран прекратил экспорт газа в Турцию
17:06 1630
Лауреат Нобелевской премии: Иранский режим ослаб. Будущее за Пехлеви
Лауреат Нобелевской премии: Иранский режим ослаб. Будущее за Пехлеви
16:53 1366

