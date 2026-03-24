Евросоюз отказывает Украине

«Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года», — заявила Кос на саммите «Конкурентная Европа».

Украина не станет членом Евросоюза с 1 января 2027 года, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, сначала нужны мир и реформы, пишет Politico.

В то же время Кос отметила, что Украина является ключевым партнером ЕС в области инноваций, обороны и других стратегических секторах, которые могут помочь Европе с глобальной конкурентоспособностью.

«Сначала нужен мир — это важно, потом нужно провести реформы... Инвесторы придут в Украину, только если они сначала смогут заработать деньги и если их инвестиции будут в безопасности», — добавила она.

Ранее Кос заявляла, что все шесть кластеров переговоров о вступлении Украины в Евросоюз неофициально открыты. Киеву, по словам еврокомиссара, предоставили «четкий список дел для будущей технической работы в сфере верховенства права и демократических институтов, внутреннего рынка и внешних отношений».

В Брюсселе ранее дали понять: конкретную дату вступления Украины в Союз назвать невозможно, ведь процесс расширения зависит, прежде всего, от выполнения реформ.

Украина стала кандидатом в Евросоюз в 2022 году. Переговоры о вступлении в сообщество начались летом 2024-го. На прошлой неделе Украина получила от ЕС условия для вступления по последним трем переговорным кластерам. Речь идет о «Конкурентоспособности и инклюзивном развитии», «Зеленой повестке дня и устойчивом соединении», а также «Ресурсах, сельском хозяйстве и политике сплоченности». После закрытия кластеров планируется подписание договора о вступлении.

Против членства Украины в ЕС выступает Венгрия, однако в конце 2025-го сообщество объявило о запуске нового формата переговоров, для которых не требуется согласие венгерской стороны.