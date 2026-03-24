Катар объявил форс-мажор

Этот шаг, предпринятый во вторник, произошел на фоне перебоев в производстве, связанных с войной на Ближнем Востоке.

Компания QatarEnergy объявила о форс-мажоре по ряду долгосрочных контрактов на поставку СПГ, включая клиентов в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае, передает Reuters.

В начале марта QatarEnergy уже объявляла форс-мажор для части покупателей в связи с прекращением производства СПГ. Тогда объекты компании подверглись атакам иранских беспилотников. Глава компании заявил, что производство возобновят после окончания войны на Ближнем Востоке. По оценке компании, удары Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу (СПГ), это приведет к ежегодным потерям в размере примерно $20 млрд.

Компания 19 марта предупреждала о риске объявления форс-мажора по долгосрочным контрактам с Бельгией, Китаем, Италией и Южной Кореей сроком до пяти лет. В ходе иранских ударов 18 и 19 марта по заводам QatarEnergy были уничтожены две линии по производству СПГ.

Financial Times писала, что в ходе последних атак на объекты катарской компании в Рас-Лаффане иранские вооруженные силы применяли «сложные ракеты», способные обходить американские системы ПВО Patriot.