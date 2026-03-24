Дроны «заходили колоннами»: Россия атакует запад Украины

По меньшей мере семь человек ранены в результате налета российских дронов на Львов. Один из дронов попал в здание около церкви Святого Андрея на Соборной площади в центре города.
ВСУ и мониторинговые каналы писали об аномальной дневной атаке «шахедов» по четырем областям Украины.
Кроме того, российские войска атаковали Ивано-Франковск с помощью беспилотников. В частности, мэр Руслан Марцинкив сообщил, что в городе работают подразделения ПВО.
Взрывы прозвучали также в Тернополе и Виннице. «Работает ПВО. Фиксируется сбивание вражеских объектов», – проинформировал начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в комментарии «Украинской правде» заявил, что с 9 утра и до 15 часов по местному времени на территорию Украины залетело более 400 ударных беспилотников: с юга, севера и через линию боевого соприкосновения: «Большое количество беспилотников залетали с севера (Черниговская и Сумская области), они фактически двигались колоннами. География удара в течение дневного времени была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Винниччина и западные регионы от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак в течение суток (с 18 часов понедельника)».
В ночь на 24 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. ПВО сбила 390 целей из 426 запущенных.
Российские беспилотники атаковали Львов, один из них ударил в центр города, сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
March 24, 2026
«Есть прилет в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза остается высокой. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он в соцсетях.
По информации Козицкого, пострадали по меньшей мере два человека, они получили тяжелые ранения.
Еще один российский дрон попал в жилой дом во Львове, попадание зафиксировано в жилом массиве Сихов, сообщил мэр Андрей Садовый. О пострадавших не сообщается.
Позже мэр проинформировал о третьей локации – в начале улицы Бандеры. По предварительным данным, там упали обломки.