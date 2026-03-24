Дроны «заходили колоннами»: Россия атакует запад Украины

По меньшей мере семь человек ранены в результате налета российских дронов на Львов. Один из дронов попал в здание около церкви Святого Андрея на Соборной площади в центре города.

ВСУ и мониторинговые каналы писали об аномальной дневной атаке «шахедов» по четырем областям Украины.

Кроме того, российские войска атаковали Ивано-Франковск с помощью беспилотников. В частности, мэр Руслан Марцинкив сообщил, что в городе работают подразделения ПВО.

Взрывы прозвучали также в Тернополе и Виннице. «Работает ПВО. Фиксируется сбивание вражеских объектов», – проинформировал начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в комментарии «Украинской правде» заявил, что с 9 утра и до 15 часов по местному времени на территорию Украины залетело более 400 ударных беспилотников: с юга, севера и через линию боевого соприкосновения: «Большое количество беспилотников залетали с севера (Черниговская и Сумская области), они фактически двигались колоннами. География удара в течение дневного времени была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Винниччина и западные регионы от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак в течение суток (с 18 часов понедельника)».

В ночь на 24 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. ПВО сбила 390 целей из 426 запущенных.