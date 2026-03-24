Евро-2026: юношеская сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Болгарией

В болгарском Пловдиве наша команда, руководимая Агилем Набиевым, в первом туре играла с Болгарией и смогла добыть ничью. Итоговый счет - 1:1. На гол хозяев на 31-й минуте Азербайджан ответил на 39-й минуте точным ударом с пенальти Али Баширова.

Сборные Азербайджана и Болгарии играют в группе «B2» вместе с Литвой и Мальтой. В другом матче первого тура в нашей группе литовцы обыграли мальтийцев со счетом 3:1.

27 марта Азербайджан сыграет с Литвой, а 30 марта - с Мальтой.

В первом раунде квалификации наша команда выступила неудачно, проиграв Франции, Израилю и Румынии. Согласно регламенту, после первого раунда 28 лучших команд попали в лигу «А», а остальные - в лигу «B». Сборная Азербайджана оказалась в лиге «B».

Победители семи групп в лиге «B» получат право в сезоне 2027/28 играть в лиге «A», но не среди 17-летних, а уже в турнире U-19. Таким образом, у сегодняшних футболистов сборной Азербайджана U-17 есть шанс через два года сыграть в лиге «А» отбора на чемпионат Европы U-19.