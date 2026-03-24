Иран заявил об ударах по объектам израильской оружейной компании

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и технологической Israel Aerospace Industries рядом с аэропортом Бен-Гурион в Израиле, сообщает пресс-служба иранской армии.

Утверждается, что «армия Ирана на рассвете 24 марта нанесла удары беспилотниками по оружейной компании Rafael в Хайфе и по объектам Israel Aerospace Industries вблизи аэропорта Бен-Гурион, а также по самолетам-заправщикам в этом аэропорту». Заявление пресс-службы цитирует агентство Tasnim.