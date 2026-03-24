Нетаньяху принимает срочные меры

После прозвучавшего накануне громкого заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел серию встреч с лидерами коалиции и руководителями силовых структур для обсуждения дальнейших шагов в рамках операции «Рык льва». Об этом пишет новостной портал The Times of Israel.

Глава израильского правительства собрал лидеров коалиционных партий для обсуждения возможных последствий переговоров между США и Ираном и их влияния на развитие конфликта. Утром во вторник Нетаньяху продолжил консультации, проведя встречу с руководителями силовых ведомств.

По оценке высокопоставленных израильских чиновников, Трамп пытается добиться завершения войны посредством переговоров. В то же время в Израиле сомневаются в реалистичности такого сценария, поскольку Иран пока не готов принимать условия, выдвинутые Соединенными Штатами.