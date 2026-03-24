Иран изучает проект сделки с США

Дешево и практично: страны Залива выстроились в очередь за корейской ПВО

19:53 655

На фоне военных действий, развернувшихся на Ближнем Востоке, страны Персидского залива заинтересовались поставками южнокорейского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Чхонгун», который в несколько раз дешевле американской системы Patriot.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля.

«Страны Ближнего Востока прямо сейчас выстраиваются в очередь, чтобы купить южнокорейские ракеты», — заявил министр.

Речь идет о системе M-SAM или «Чхонгун», по словам Ку Юн Чхоля, точность ЗРК составляет более 90%. Bloomberg пишет, что американские комплексы Patriot и THAAD демонстрируют аналогичную эффективность, однако запасы ракет к этим дорогостоящим ЗРК быстро истощаются из-за иранских атак. Страны Ближнего Востока используют южнокорейский ЗРК, дополняя работу американских систем, объяснили аналитики Bloomberg.

Цена одной ракеты-перехватчика для «Чхонгуна» составляет около $4 млн. Стоимость ракеты PAC-3 для системы Patriot превышает $13,5 млн, писала Financial Times. Cеул согласился досрочно поставить ОАЭ десятки ракет, закупленных ранее.

После начала войны на Ближнем Востоке газета The Korea Economic Daily сообщила о том, что ЗРК «Чхонгун-II» была применена для отражения иранской баллистической атаки в ОАЭ. Контракт на сумму около $3,5 млрд на поставки ЗРК был подписан в 2022 году. Кроме Эмиратов, закупила ЗРК «Чхонгун-II» Саудовская Аравия. Эр-Рияд заплатил около $2,8 млрд.

ЗРК «Чхонгун» был разработан в результате совместной работы южнокорейского Агентства оборонных разработок и российского конструкторского бюро «Алмаз-Антей», а также компаний LIG Nex1, Hanwha Systems (бывшая Samsung Thales) и Hanwha Aerospace (бывшая Doosan DST).

Регулярные атаки Ирана с помощью дешевых беспилотников, для уничтожения которых США и их союзники используют дорогостоящие зенитные ракеты, истощили запасы американских союзников.

