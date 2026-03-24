Дешево и практично: страны Залива выстроились в очередь за корейской ПВО

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля.

На фоне военных действий, развернувшихся на Ближнем Востоке, страны Персидского залива заинтересовались поставками южнокорейского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Чхонгун», который в несколько раз дешевле американской системы Patriot.

«Страны Ближнего Востока прямо сейчас выстраиваются в очередь, чтобы купить южнокорейские ракеты», — заявил министр.

Речь идет о системе M-SAM или «Чхонгун», по словам Ку Юн Чхоля, точность ЗРК составляет более 90%. Bloomberg пишет, что американские комплексы Patriot и THAAD демонстрируют аналогичную эффективность, однако запасы ракет к этим дорогостоящим ЗРК быстро истощаются из-за иранских атак. Страны Ближнего Востока используют южнокорейский ЗРК, дополняя работу американских систем, объяснили аналитики Bloomberg.

Цена одной ракеты-перехватчика для «Чхонгуна» составляет около $4 млн. Стоимость ракеты PAC-3 для системы Patriot превышает $13,5 млн, писала Financial Times. Cеул согласился досрочно поставить ОАЭ десятки ракет, закупленных ранее.

После начала войны на Ближнем Востоке газета The Korea Economic Daily сообщила о том, что ЗРК «Чхонгун-II» была применена для отражения иранской баллистической атаки в ОАЭ. Контракт на сумму около $3,5 млрд на поставки ЗРК был подписан в 2022 году. Кроме Эмиратов, закупила ЗРК «Чхонгун-II» Саудовская Аравия. Эр-Рияд заплатил около $2,8 млрд.

ЗРК «Чхонгун» был разработан в результате совместной работы южнокорейского Агентства оборонных разработок и российского конструкторского бюро «Алмаз-Антей», а также компаний LIG Nex1, Hanwha Systems (бывшая Samsung Thales) и Hanwha Aerospace (бывшая Doosan DST).

Регулярные атаки Ирана с помощью дешевых беспилотников, для уничтожения которых США и их союзники используют дорогостоящие зенитные ракеты, истощили запасы американских союзников.