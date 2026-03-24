Катар опровергает: Никакого посредничества

В Катаре официально опровергли информацию о своей роли посредника в возможных переговорах между США и Ираном. Об этом пишет Bild.

Представитель МИД страны Маджид аль-Ансари заявил, что Доха не участвует в подобном дипломатическом процессе и не ведет соответствующих контактов.

По его словам, в настоящий момент приоритетом Катара остается обеспечение собственной безопасности и проведение взвешенной внешней политики. Он отметил, что власти страны сосредоточены на защите национальных интересов, а также на дипломатических шагах, которые могут способствовать стабильности в регионе.

Комментарий представителя МИД Катара прозвучал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который ранее сообщил о временной паузе в планируемых ударах по иранской энергетической инфраструктуре и упомянул о «продуктивных переговорах» с Тегераном.