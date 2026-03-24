В России парализована выдача загранпаспортов

Граждане России столкнулись с коллапсом системы оформления документов для выезда за границу на фоне новой волны эмиграционных настроений, пишет издание «Верстка» по итогам анализа данных портала «Госуслуг».

В Москве и других крупных городах записаться на прием в МВД для получения загранпаспорта стало практически невозможно. В РФ спрос на загранпаспорта превысил пропускную способность системы, которая оказалась перегружена. Большинство отделений в городах-миллионниках работает на пределе возможностей, а поток заявителей значительно вырос.

Проблема затронула не только российскую столицу: аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Свободных слотов для записи нет, из-за чего ожидание растягивается на месяцы.