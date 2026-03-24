Согласно их информации, речь идет о полном изъятии орденов и медалей у ветеранов, которые получили эти отличия за боевые действия в период оккупационных войн против Азербайджана. Одновременно планируется поэтапное сокращение социальных льгот и выплат для этой категории граждан. К январю 2027 года все специальные льготы и пособия для армянских ветеранов должны быть полностью отменены.

Турецкие журналисты сообщили , что власти Армении под руководством Никола Пашиняна готовят решение об отзыве всех государственных наград и медалей, врученных участникам Первой и Второй карабах ских войн.

Происходящее вписывается в общую логику политического курса Пашиняна последних лет. В заявлении, посвященном 35-летию Декларации о независимости Армении, премьер-министр справедливо охарактеризовал претензии на Карабах порождением «советской модели патриотизма» и заявил, что реальной независимости Армения достигла лишь теперь — после нормализации отношений с Азербайджаном.

Пашинян давно и последовательно дистанцируется от исторического нарратива, на котором прежде строилась идея армянской государственности. Выступая в парламенте, он справедливо и прямо заявил о необходимости завершить «карабахское движение», расценив его как главное препятствие на пути к миру с Азербайджаном и обеспечению будущего армянской государственности. По его глубокому убеждению, продолжение этого движения несет в себе угрозу для самого существования Армении как государства.

Примечательно, что новая политика Пашиняна вызывает недовольство среди военных. Буквально на днях армянский премьер оказался в центре громкого инцидента: он затеял в вагоне ереванского метро перепалку с беженкой из Карабаха. Характерно, что сам Пашинян признал: тема карабахских событий по-прежнему вызывает у него острую эмоциональную реакцию.

По мнению армянских СМИ, решение об отзыве наград и отмене льгот может вызвать серьезное недовольство и среди бывших военнослужащих. Уже сейчас в Армении звучат голоса ветеранов, которые утверждают, что заявления Пашиняна обесценивают смысл их борьбы и приводят к дальнейшему расколу в обществе.