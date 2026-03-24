«Шпионы там, шпионы тут»

В Германии задержали двух человек, которые, предположительно, в интересах России собирали информацию о немецком поставщике дронов для Украины. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест двух подозреваемых российских агентов, которые следили за немецким предпринимателем. Его компания производит БПЛА военного назначения и компоненты, поставляемые в Украину. Задержанные – 43-летний гражданин Украины Сергей Н. и 45-летняя гражданка Румынии Алла С.

Аллу задержали на территории Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, Сергея – в испанском городке недалеко от Аликанте по запросу Германии.

Аресты стали итогом длительного расследования контрразведывательных подразделений Федерального ведомства по защите конституции и баварской земельной криминальной полиции.

По данным следствия, Сергей с декабря 2025 года начал систематически собирать информацию о немецкой компании-производителе дронов, в том числе скрытно снимал их объекты. С марта к слежке присоединилась Алла. Она, как полагают, узнала адрес проживания предпринимателя, приходила туда и скрытно фотографировала дом на свой телефон.

Следователи предполагают, что целью сбора информации была подготовка «дальнейших действий против цели». Задержанным предъявили обвинения в шпионаже, они должны предстать перед судом 25 марта для определения дальнейших мер.

Журналисты узнали имя предпринимателя, о котором идет речь, но не раскрывают его, как и название компании. Мужчина сообщил им, что уже некоторое время назад начал принимать меры безопасности, понимая угрозы, связанные со своей сферой деятельности. Компания сначала поставляла в Украину дроны-камикадзе, а в последнее время поставляет преимущественно компоненты для БПЛА.